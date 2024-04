Balanço Geral |Do R7

Uma mulher lamenta ter sido vítima de um golpe após comprar um apartamento, em Franca. Tudo começou quando a nova dona recebeu uma ordem de despejo: a família da vítima descobriu que a ex-proprietária do imóvel não pagou as parcelas do condomínio, e que o apartamento tem quase R$ 30 mil reais em dívidas.