Alto contraste

A+

A-

Uma mulher que trabalha como copeira do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto denuncia ter sido vítima de racismo e gordofobia, dentro do transporte público. Segundo a vítima, um motorista de um dos ônibus do Consórcio PróUrbano teria ofendido ela com palavras de baixo calão, depois que ela entrou em um dos coletivos pela porta de trás, por causa do sobrepeso.