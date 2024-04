Alto contraste

Uma mulher foi encontrada pela Polícia amarrada em uma área de mata, no Jardim Dermínio, Zona Oeste de Franca. A mulher, que não teve a identidade revelada, foi encontrada com as mãos amarradas no pescoço por alguns homens que estavam levando cavalos para o pasto. A Polícia foi chamada e desamarrou a vítima, que estava bastante debilitada.