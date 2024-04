Balanço Geral |Do R7

Mulher se distrai com celular, bate em caminhão e capota caminhonete em Ribeirão Preto

Um acidente entre uma caminhonete e um caminhão causou congestionamento nas primeiras horas da manhã desta segunda (8), na Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, em Ribeirão Preto. A batida aconteceu no sentido Ribeirão a Araraquara, por volta das 7h. A motorista do carro precisou ser retirada das ferragens pelos Bombeiros; ela disse ter se distraído ao volante enquanto olhava o GPS do celular.