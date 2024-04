Balanço Geral |Do R7

NBB 2023/2024: Franca vence o Unifacisa no Pedrocão com placar centenário

Alto contraste

A+

A-

Vamos começar falando de basquete: o Franca venceu o Campina Grande/Unifacisa jogando em casa, neste domingo (14), no Ginásio Pedrocão. O Touro venceu a equipe nordestina com placar recorde dessa edição do NBB: 110x96.