Novo prédio do Conselho Tutelar no Centro concentrará atendimentos em Ribeirão Preto

Ribeirão Preto inaugurou nesta quinta (11) o novo prédio do Conselho Tutelar, no Centro da cidade. Com a mudança, a cidade deixa de ter 3 pontos diferentes de atendimento do Conselho Tutelar e vai concentrar todo o trabalho dos 15 conselheiros recém-eleitos em um único espaço, na Rua Floriano Peixoto.