Onda de calor: choque térmico e altas temperaturas exigem mais cuidados com a saúde

Com a previsão de temperaturas na casa dos 40ºC em várias cidades da região de Ribeirão Preto e Franca até a próxima sexta-feira (15), cuidar da saúde com essa mudança de tempo constante se torna um desafio. Em Franca, várias pessoas tentam driblar o calorão do jeito que conseguem – até mesmo, trabalhando em câmaras frias.