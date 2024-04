Balanço Geral |Do R7

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil está à procura de um homem que estuprou a própria filha, grávida de 8 meses, em Franca. A jovem, que está prestes a completar 19 anos, passou a morar com a avó paterna após o fim de um relacionamento. No último final de semana, enquanto a vítima dormia com a filha, de apenas um ano, ela foi violentada pelo próprio pai, que fugiu após o crime; a jovem agora pede justiça.