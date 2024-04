Balanço Geral |Do R7

E na manhã desta quarta-feira (24), dois ônibus do transporte público se envolveram em um acidente, que aconteceu na Zona Sul de Ribeirão Preto. Segundo o motorista de um dos veículos, o acidente pode ter acontecido por uma falha mecânica. Uma passageira precisou ser socorrida, e as causas do acidente serão investigadas.