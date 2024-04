Alto contraste

E o jogo desta quarta-feira (14) entre Corinthians e Botafogo, além das homenagens ao ídolo Sócrates, foi marcado pela segunda vitória consecutiva do Timão. A disputa terminou com um placar de 1x4 na Arena NicNet. Agora, o Corinthians enfrenta o Palmeiras em um clássico do Campeonato Paulista. A partida acontece neste domingo (18), ao vivo às 18h, com transmissão exclusiva pela Record na TV aberta.