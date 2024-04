Alto contraste

Neste final de semana, o Paulistão contou com várias disputas pelo campeonato: o Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Bragantino por 1 a 1. E teve clássico na tela da Record, o Palmeiras venceu o Santos com um placar de 2 a 1; o São Paulo garantiu a partida com o Portuguesa com 1 a 0 e lidera o grupo D. Enquanto São Bernardo e Corinthians ficaram no empate.