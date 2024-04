Balanço Geral |Do R7

Paulistão 2024: Pantera vence Água Santa e São Paulo empata com Mirassol

Paulistão 2024 é na Record: em Diadema, o Pantera venceu o atual vice-campeão do campeonato, o Água Santa, pelo placar de um a zero. Já entre Mirassol e São Paulo, houve empate de um a um no jogo que aconteceu nesta terça-feira (24). E você não pode perder, hoje tem Palmeiras X Inter de Limeira, às 21:30 na tela da Record.