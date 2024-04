Paulistão 2024: Técnico da Francana fala sobre a estreia do time no campeonato

Em entrevista ao Balanço Geral nesta sexta-feira (26), o técnico da Francana, Wantuil Rodrigues, fala sobre as expectativas da estreia do time na Série A4 do Paulistão, que aconteceu neste domingo (28). O técnico fala ainda sobre os investimentos no time e dá mais detalhes sobre o campeonato.

*Reportagem exibida no dia 26.01.2023