Paulistão A2 na Record: Comercial treina para enfrentar o XV de Piracicaba neste domingo (3)

Paulistão A2 é na Record Interior: neste sábado (2), às 17h, a Record transmite o jogo entre Taubaté e Velo Clube. No domingo (3), às 11h tem Comercial contra o XV de Piracicaba, ao vivo na Record. O Balanço Geral acompanhou o treino do Comercial e conversou com o técnico Ademir Fesan, que chegou na semana passada com a missão de tirar o time de Ribeirão Preto da última colocação na tabela e do pesadelo do rebaixamento.