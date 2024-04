Balanço Geral |Do R7

Paulistão A2 na Record: Ferroviária se prepara para encarar o Juventus no mata-mata

Paulistão A2 é na Record Interior! A Ferroviária é a única representante da nossa região na segunda fase do Paulistão A2, que começa no próximo fim de semana com transmissão da Record. Em Araraquara, a aposta é que a Locomotiva mantenha a boa fase e continue na briga pelo acesso.