Paulistão A2 na Record: jogando no Botafogo, Comercial perde para o Juventus e está rebaixado

Paulistão A2 na Record: não deu para o Comercial. Em Ribeirão Preto, jogando na Arena Nicnet, a casa do arquirrival Botafogo, o Leão do Norte perdeu para o Juventus por 2x1. O Bafo é o primeiro rebaixado da Série A2 do Paulistão.