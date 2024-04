Balanço Geral |Do R7

Ainda falando do Paulistão A4, a Francana goleou o Joseense por 4x0 nesta quarta (20) e selou a classificação para a próxima fase da competição. No estúdio o ex-jogador da Francana, Toinzé, que foi destaque na campanha da Veterana em 1996, comenta a boa fase do time em 2024.