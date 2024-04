Alto contraste

A rodada do fim de semana da Série A2 do Campeonato Paulista marcou o início das transmissões da Record Interior. No sábado (17), a Ferroviária venceu o Linense na Arena da Fonte, em Araraquara. Já a situação da dupla Comercial e Monte Azul continua preocupante; ambas as equipes perderam e seguem na lanterna da competição.