Vamos falar de Paulistão Série A4: um gol feito pelo meia Juan Batista, do Taquaritinga, no último final de semana contra o América de Rio Preto, está dando o que falar nas redes sociais. Internautas já lançaram uma campanha para que o golaço do CAT concorra ao Prêmio Puskás desta temporada.