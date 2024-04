Balanço Geral |Do R7

PM salva bebê recém-nascido que se engasgou com leite, em Ribeirão Preto

Um bebê de apenas 23 dias passa bem após ter engasgado com leite materno e ser salvo por policiais militares na madrugada desta quarta (13), no bairro Campos Elíseos, Zona Norte de Ribeirão Preto. A avó da criança acionou a PM pelo telefone 190, que foi até o local; a soldado Natália Arcêncio realizou a manobra de Heimlich, com compressões abdominais, e o recém-nascido voltou a respirar.