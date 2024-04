Alto contraste

Começa a funcionar nesta segunda (26) o novo posto do Sebrae Aqui, uma iniciativa do Sebrae, em Ribeirão Preto. A principal função do novo ponto de atendimento será orientar empreendedores e quem quer começar um negócio em Ribeirão Preto; o espaço fica no prédio do Caterp, na Avenida Francisco Junqueira.