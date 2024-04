Balanço Geral |Do R7

O turismo regional foi tema de um workshop na manhã desta quinta (4), em Franca. O evento contou com a presença do Secretário de Turismo de São Paulo, Roberto Alves de Lucena. O encontro discutiu estratégias e iniciativas para impulsionar o turismo em Franca e na região, que conta com cidades conhecidas pelas suas belas paisagens e por atrair turistas de todo país.