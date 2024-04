Tribunal de Justiça de SP mantém passagem de ônibus municipal em R$ 5, em Ribeirão Preto

Balanço Geral |Do R7

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) aceitou recurso da Prefeitura de Ribeirão Preto para manter o valor da passagem de ônibus municipal em R$ 5. Em fevereiro de 2023, a Justiça de Ribeirão Preto determinou o reajuste do valor para R$ 4,75, mas os desembargadores do TJ entenderam que o pedido de redução levou em conta critérios desatualizados do contrato entre a Prefeitura e o Consórcio PróUrbano, responsável pelo transporte coletivo na cidade.