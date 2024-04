Alto contraste

A+

A-

As vendas do comércio de Ribeirão Preto cresceram em janeiro, segundo levantamento feito pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sincovarp). Apesar dos problemas enfrentados pelos comerciantes na cidade, os números são animadores: foi registrado um aumento de 7,3% nas vendas em janeiro de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado.