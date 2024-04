Balanço Geral |Do R7

Vizinhos de terreno sofrem com mato alto e abandono no Jardim Consolação, em Franca

Moradores reclamam do mato alto e abandono de um terreno que seria da Prefeitura, no Jardim Consolação, em Franca. Uma cobra foi encontrada e morta por vizinhos no local na última semana.