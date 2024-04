Cidade Alerta |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Vídeos flagraram adolescentes brigando no meio de um cruzamento, em frente a uma escola estadual nesta segunda (19), no Centro de Jardinópolis. Uma das jovens, com uma máquina de cortar cabelo, chegou a passar na cabeça de outra garota. O motivo da confusão seria ciúmes de um relacionamento amoroso.

*Reportagem exibida em 21/02/2024.