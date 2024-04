Cidade Alerta |Do R7

Alto contraste

A+

A-

De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em 2023, o número de casos envolvendo brigas de alunos em escolas aumentou 50% em todo o Brasil. As confusões envolvendo adolescentes também se repetem em escolas de Ribeirão Preto; em um dos casos, a mãe de um aluno da rede municipal aguarda uma solução da Secretaria da Educação para que o filho volte a estudar após ter sido agredido.

*Reportagem exibida em 15/03/2024.