Vamos falar sobre o caso da financeira B&B Capital. Neste mês de março, completa 1 ano que surgiram as primeiras acusações de investidores contra a empresa sediada em Ribeirão Preto. O dono da B&B Capital, André Luiz de Jesus Rosa - está desaparecido desde o início das investigações. Em novembro de 2023, a Polícia Civil concluiu o inquérito do caso e pediu a prisão preventiva de André, suspeito de desaparecer com mais de R$ 200 milhões das vítimas.

*Reportagem exibida em 18/03/2024.