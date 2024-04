Alto contraste

A+

A-

Foi retirado na tarde desta terça (19) o caminhão que caiu no Rio Pardo após um acidente, nesta segunda (18), em Sertãozinho. O motorista Felipe Rodrigues Armondes, de 30 anos, seguia com o caminhão pela estrada vicinal do distrito de Cruz das Posses quando perdeu o controle da direção na região da ponte do Rio Pardo e caiu. Felipe ficou preso à cabine e morreu afogado.

*Reportagem exibida em 19/03/2024.