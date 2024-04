Cidade Alerta |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Voltamos a falar da brasileira Aline Fernanda de Siqueira Maschietto, que foi presa em Málaga, na Espanha, após tentar matar um estudante de Medicina em 2022, em Ribeirão Preto. Em novembro de 2023, ela acusou o filho do presidente do Tribunal Constitucional da Espanha de abuso sexual, mas dias depois retirou a queixa. Aline chegou a ser considerada foragida pela Interpol; até agora, ela não foi extraditada para responder o crime no Brasil.

*Reportagem exibida em 01/04/2024.