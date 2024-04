Cidade Alerta |Do R7

Cachorra se assusta com barulho de fogos e arranca o próprio olho, em Barrinha

Alto contraste

A+

A-

Se recupera em casa após cirurgia a cadelinha Babalú, da raça shih-tzu, que na virada do ano se assustou com fogos de artifício soltos por moradores nas proximidades da casa dos tutores dela, em Barrinha. Assustada e desesperada, ela arrancou um dos olhos com a própria pata.

*Reportagem exibida em 04/01/2024.