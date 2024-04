Alto contraste

Um casal tem vivido um verdadeiro pesadelo após cair no golpe da casa própria, em Ribeirão Preto. As vítimas dizem que se interessaram por uma casa, entraram em contato com o corretor, que apresentou o dono do imóvel e o negócio foi concretizado. O casal se mudou para a nova residência, mas, após 15 dias, a verdadeira dona do imóvel apareceu; o prejuízo é de R$ 30 mil.

*Reportagem exibida em 19/02/2024.