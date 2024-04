Alto contraste

Novidades no caso da morte do engenheiro Beto Braga, ocorrida em dezembro de 2023, em Ribeirão Preto. Se apresentou à Polícia na tarde desta sexta (16) o homem que teria comprado o celular de Beto. O suspeito prestou depoimento e entregou aos investigadores o aparelho sem placa e outros componentes internos; segundo o delegado Targino Osório, apenas a carcaça do celular não possui serventia para as investigações.

*Reportagem exibida em 16/02/2024.