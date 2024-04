Cidade Alerta |Do R7

Caso Beto Braga: homem suspeito de matar engenheiro em Ribeirão é preso no Rio

A Polícia Civil prendeu nesta segunda (15) o homem suspeito de ter matado o engenheiro Paulo Roberto Carvalho Pena Braga Filho, de 34 anos, em dezembro de 2023, em Ribeirão Preto. A investigação da Polícia Civil chegou a Gabriel Souza Brito, um garoto de programa que mora no Rio de Janeiro; Paulo morava nos Estados Unidos e passava as férias de fim de ano com a família que é de Ribeirão Preto, quando desapareceu.

*Reportagem exibida em 15/01/2024.