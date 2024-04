Cidade Alerta |Do R7

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil concluiu o inquérito da morte do engenheiro Beto Braga, morto em dezembro de 2023, em Ribeirão Preto. Para a Polícia, Gabriel Souza Brito e Marcelo Fernandes da Fonseca, ambos de 28 anos, mataram Beto - o objetivo, de acordo com as investigações, era roubar os bens dele, tais como o celular e os dólares que ele tinha.

*Reportagem exibida em 05/03/2024.