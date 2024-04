Caso Felipe e Brenda: mulher que matou namorado a facadas se apresenta à Polícia em Ribeirão Preto

Cidade Alerta |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Se entregou na manhã desta quinta (4) à Polícia Civil a fotógrafa Brenda Xavier, acusada de matar a facadas o namorado, o corretor de imóveis Carlos Felipe Camargo da Silva, há 1 mês, em Ribeirão Preto. O crime aconteceu na residência do casal, no Complexo Ribeirão Verde; os dois teriam discutido e Brenda deu 9 facadas no namorado. Brenda alega legítima defesa e diz que era vítima de violência doméstica; nesta quarta (3), a Justiça decretou a prisão preventiva dela.

*Reportagem exibida em 04/04/2024.