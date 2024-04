Detentos chegam na Rodoviária de Ribeirão Preto nesta terça (12) para saída temporária

Cidade Alerta |Do R7

Detentos foram flagrados chegando no Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto, na manhã desta terça (12). Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível um grupo de pelo menos 30 homens vestindo camiseta branca e bermuda bege no Centro de Ribeirão Preto. Os detentos devem retornam para o sistema prisional na próxima segunda feira, dia 18. O professor em direito criminal e advogado Ricardo Macedo fala mais sobre o assunto; em caso de descumprimento do retorno da saidinha, a Justiça considera o preso como foragido.

*Reportagem exibida em 12/03/2024.