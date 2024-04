Engenheira bêbada bate carro, agride motorista e tenta subornar PMs durante a prisão em Ribeirão Preto

Alto contraste

Uma engenheira agrônoma foi presa em flagrante depois de bater o carro, agredir uma motorista e oferecer R$ 500 mil a policiais militares, no final de semana, no Jardim Paulista, em Ribeirão Preto. A confusão aconteceu em um posto de combustíveis; um vídeo que circula nas redes sociais mostra Ana Paula Junqueira dentro da loja de conveniência do posto discutindo com uma pessoa. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro e passou por exame com um médico legista, que atestou a embriaguez, e acabou presa.

*Reportagem exibida em 18/03/2024.