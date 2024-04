Engenheira presa após briga e tentativa de suborno ofendeu policiais na viatura, em Ribeirão Preto

Cidade Alerta |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Continuamos a falar sobre o caso da engenheira agrônoma Ana Paula Junqueira, que foi presa após causar uma confusão em um posto de combustíveis no final de semana, no Jardim Paulista, em Ribeirão Preto. O policial militar que atendeu a ocorrência no fim de semana falou ao jornalismo da Record sobre o caso; Ana Paula chegou a desacatar e ofender os agentes dentro da viatura, antes de oferecer de R$ 50 mil a R$ 500 mil para que os policiais não registrassem a ocorrência.

*Reportagem exibida em 19/03/2024.