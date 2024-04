Cidade Alerta |Do R7

A Justiça de Franca condenou a 12 anos de prisão em regime fechado o falso motorista de aplicativo que matou o jovem Breno Vaz Martins a facadas, após uma briga de trânsito, em 2023. Fábio Júnior do Nascimento foi condenado pelo crime de homicídio qualificado com motivação fútil; a família da vítima ficou revoltada com o tamanho da pena após a leitura da sentença.

*Reportagem exibida em 14/03/2024.