Faxineira acusa dono de lanchonete de trancá-la em banheiro e estuprá-la durante trabalho, em Ribeirão Preto

Uma mulher de 32 anos acusa o dono de uma lanchonete de ter cometido estupro contra ela, dentro do estabelecimento, no bairro Alto da Boa Vista, em Ribeirão Preto. Ela trabalha como auxiliar de limpeza e cozinha e contou ao jornalismo da Record Interior que foi atraída pelo suposto agressor por meio de uma proposta de trabalho.

O dono da lanchonete teria negociado uma diária dos serviços dela e, assim que a mulher chegou no estabelecimento, ela teria sido violentada sexualmente por ele, no banheiro. A auxiliar encontrou um meio de sair antes do expediente e, no caminho para casa, relatou o caso à Polícia Militar.

*Reportagem exibida em 22/03/2024.