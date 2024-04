Cidade Alerta |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Um grupo de mais de 200 pessoas acusa uma mulher de aplicar o golpe da "falsa viagem", em Ribeirão Preto. As vítimas foram atraídas pelos preços e promoções oferecidas pela empresa. São viagens para o litoral que deveriam ter acontecido no início de março, mas foram canceladas em cima da hora e o dinheiro ainda não foi devolvido. No fim de semana, um grupo invadiu a casa da dona da empresa acusada de ter aplicado o golpe, na Zona Norte de Ribeirão Preto.

*Reportagem exibida em 18/03/2024.