Cidade Alerta |Do R7

Homem é baleado por delegado após ameaçar pessoas com faca, em Ribeirão Preto

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi baleado por um delegado na tarde desta quarta (3), na frente da Central de Polícia Judiciária (CPJ), no Centro de Ribeirão Preto. O homem estava segurando uma faca, ameaçando as pessoas que estavam no local, e aparentava estar em surto psicótico.

*Reportagem exibida em 03/01/2024.