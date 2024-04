Cidade Alerta |Do R7

Homem fica em estado grave após ser agredido com barra de ferro por dívida de R$ 50, em Ribeirão Preto

Um homem de 43 anos foi agredido na cabeça com uma barra de ferro por criminosos, neste final de semana, em Ribeirão Preto. A vítima teve traumatismo craniano e foi socorrida em estado grave; segundo o boletim de ocorrência, as agressões teriam sido motivadas por conta de uma dívida de R$ 50. O autor das agressões, de 38 anos, foi preso pela Polícia Militar pouco tempo depois do crime.

*Reportagem exibida em 26/02/2024.