Alto contraste

A+

A-

Na tarde desta terça-feira (22), Gabriel Souza Brito, de 28 anos, prestou depoimento para a Polícia Civil. Segundo a polícia, o homem confessou a morte de Paulo Roberto Filho, que ocorreu no fim do ano passado em Ribeirão Preto. No momento do depoimento, Gabriel pede desculpas à família da vítima.