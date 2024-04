Cidade Alerta |Do R7

Uma loja de suplementos foi alvo de uma tentativa de furto nesta terça (9) na Avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca. O suspeito tinha estacionado o carro para ajudar um motorista de aplicativo, que aparentemente estava com problemas mecânicos no veículo. Depois que o homem foi embora, ele usou uma chave de fenda e tentou arrombar a porta do estabelecimento.

*Reportagem exibida em 09/01/2024.