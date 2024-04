Alto contraste

Um idoso foi furtado na madrugada desta quarta (3) por moradores de rua no Centro de Franca, após passar mal e cair no Calçadão. Tudo foi registrado por câmeras de monitoramento; antes de cometerem o crime, os dois homens carregaram o idoso para o canto do Calçadão. O idoso precisou ser levado para o hospital, recebeu alta na tarde desta quarta (3), e disse em entrevista à RECORD que não se lembra do que aconteceu.

*Reportagem exibida em 03/01/2024.