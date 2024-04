Alto contraste

Foi enterrado nesta quinta (22) o corpo da jovem Sara Cristina Candeias, de 24 anos, vítima de feminicídio nesta quarta (21), em Franca. A Polícia Civil pediu a prisão do principal suspeito do crime, Kaio Ignácio da Rocha, de 27 anos, namorado da vítima e considerado foragido. O pai de Sara cobra agilidade na prisão do suspeito do crime e pede justiça.

*Reportagem exibida em 22/02/2024.