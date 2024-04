Cidade Alerta |Do R7

Um bandido assaltou um supermercado nesta segunda (15), na Avenida Brasil, em Franca. O mais curioso da história é que o ladrão usou uma cueca para encobrir o rosto; segundo os donos do estabelecimento, o homem estava bem alterado no momento do assalto, e aparentemente fingiu estar armado.

*Reportagem exibida em 15/01/2024.