Mães denunciam que bebês de 1 ano voltaram de creche com ferimentos, em Barrinha

Mães denunciaram à Polícia Civil que os filhos, um menino e uma menina, ambos de apenas um ano, teriam sido agredidos por funcionários de uma creche municipal, no Jardim Novo Horizonte, em Barrinha. No início da semana passada, as famílias notaram hematomas nas crianças que passaram o dia na escola - os ferimentos dos bebês eram semelhantes e pareciam provocados por arranhões.

*Reportagem exibida em 05/03/2024.